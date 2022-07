Como criar e manter uma rotina para dormir, mesmo no Verão

Para muitas famílias, as férias de Verão oferecem um descanso bem-vindo das rígidas rotinas da escola e do trabalho. Pode ser um sentimento libertador tanto para os pais como para as crianças. Sobretudo quando os mais novos são capazes de dormir manhã adentro, ou ficar acordadas até tarde a apanhar pirilampos ou a brincar com faíscas.