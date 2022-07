Rui Vitória é o novo seleccionador do Egipto

Esta será a primeira experiência enquanto seleccionador, depois de um percurso como treinador de clubes, cujo ponto mais alto foi a passagem pelo Benfica, com a conquista de três campeonatos.

O treinador português Rui Vitória é o novo seleccionador de futebol do Egipto, com um contrato válido por quatro anos, informou nesta terça-feira a Federação egípcia em comunicado. No Twitter, Rui Vitória apresenta-se em vídeo como o novo treinador dos “faraós”, selecção de Mohamed Salah.

O treinador português, de 52 anos, chega à selecção do Egipto para substituir Ehab Galal, técnico que em Junho foi afastado apenas dois meses depois de ter sucedido ao também português Carlos Queiroz.

Já Queiroz, deixou a selecção depois de terminar contrato em Março, num período que se seguiu à derrota na final da Taça das Nações Africanas e ao não apuramento para o Mundial 2022, em ambos derrotado pelo Senegal.

Para Rui Vitória será a primeira experiência enquanto seleccionador, depois de um percurso como treinador de clubes, cujo ponto mais alto foi a passagem pelo Benfica, com a conquista de três campeonatos, duas Supertaças, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.

O treinador, natural do Ribatejo, tem uma outra Taça de Portugal, conquistada ao serviço do Vitória de Guimarães.

Fora de Portugal, Rui Vitória conquistou um campeonato da Arábia Saudita e uma Taça, pelo Al Nassr, o seu último clube antes de assinar em Maio de 2021 pelo Spartak de Moscovo, no qual se manteve até Dezembro do mesmo ano, momento em que foi despedido.

Na carreira, o técnico orientou também o Vilafranquense, os juniores do Benfica, o Fátima e o Paços de Ferreira.