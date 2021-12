Rui Vitória sai do Spartak Moscovo

Rui Vitória já não é treinador do Spartak Moscovo. O clube russo anunciou nesta quarta-feira a rescisão com o treinador português, na sequência de uma derrota por 3-0 em Sochi. “Agradecemos ao sr. Vitória o seu profissionalismo, as memórias que nos deu na Europa e o seu carácter admirável. Desejamos-lhe o melhor para o futuro”, escreveu o Spartak numa nota publicada nas redes sociais.

Acabou por ser a carreira do Spartak na liga a conduzir ao despedimento do técnico bicampeão pelo Benfica. A derrota em Sochi foi a sétima da temporada e atirou a equipa para o nono lugar, com apenas 23 pontos em 18 jornadas e já bem longe do líder Zenit (38 pontos). Vitória ainda foi tendo crédito pela excelente carreira do Spartak na Liga Europa, ao ganhar um grupo onde tinha a companhia do Nápoles e do Leicester City, mas a fraca carreira nas competições internas acabou por ditar o destino do treinador de 51 anos.

Anunciado como técnico do Spartak em Maio passado, Vitória esteve em 26 jogos, alcançando apenas nove vitórias, mais seis empates e 11 derrotas, duas delas frente ao Benfica na fase preliminar da Liga dos Campeões.