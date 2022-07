É o Raticida que brilha, mas é o Casaco que seduz no Curtas Vila do Conde

O segundo lote de filmes portugueses no Curtas não atinge a categoria do primeiro, mas há que destacar O Casaco Rosa e Raticida .

Passados os primeiros dias das secções competitivas de Vila do Conde, é até agora evidente o sucesso da “fusão” entre o concurso nacional e a competição internacional, e os primeiros filmes portugueses em liça a “aguentarem-se à bronca” com os estrangeiros (onde, por exemplo, encontramos o mais recente momento escarninho do romeno Radu Jude, The Potemkinists). Mas o que não encontramos, diga-se desde já, são filmes à altura do arranque nacional de Ice Merchants e Garrano.