António Carlos Cortez distinguido com Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores

O escritor António Carlos Cortez foi distinguido esta segunda-feira, por unanimidade, com o Grande Prémio de Poesia Maria Amália Vaz de Carvalho, pelo livro Diamante, anunciou a Associação Portuguesa de Escritores (APE).

A obra, editada em 2021 pela Dom Quixote, revela “o rico fazer poético deste escritor em diversas vertentes”, justifica o júri, destacando “o exemplar uso do idioma, assim como a inteligência rara na criação ao nível de metapoesia, à concepção de belíssimos sonetos”, num misto de linha clássica com “audaciosa modernidade”.

“De notar também os poemas em prosa, bem como a valorização do jogo sintáctico, retórico textual, que já vem da obra anterior do poeta, em especial do seu livro Jaguar”, acrescenta. O júri integrou os professores, escritores e ensaístas Carlos Mendes de Sousa, Cristina Robalo Cordeiro e José Viale.

Poeta, ensaísta e crítico literário, António Carlos Cortez nasceu em Lisboa, em 1976, e publicou o seu primeiro livro de poesia em 1999, intitulado Ritos de Passagem. Em 2011, recebeu o Prémio da Sociedade Portuguesa de Autores para melhor livro de poesia publicado em Portugal em 2010, Depois de Dezembro. No seu percurso destacam-se O Nome Negro (2013), Animais Feridos (2016), a antologia A Dor Concreta (2016), vencedora do Prémio de Poesia Teixeira de Pascoaes da Associação Portuguesa de Escritores em 2018, e Jaguar (2019), galardoado em 2020 com o Prémio Literário Ruy Belo e o Prémio de Poesia António Gedeão/FENPROF.

Professor de Português e de Literatura Portuguesa e investigador do Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho (CEHUM), António Carlos Cortez é ainda autor de livros de ensaio e de crítica literária. Tem obras publicadas no México e no Brasil, e está incluído em várias antologias de poesia em Portugal e no estrangeiro.

O Grande Prémio de Poesia Maria Amália Vaz de Carvalho é uma iniciativa da APE, com o patrocínio da Câmara Municipal de Loures, tendo um valor monetário de 12.500 euros. Nas edições anteriores, este prémio foi atribuído aos poetas Gastão Cruz, Fernando Guimarães e Nuno Júdice. A cerimónia de entrega do prémio realizar-se-á a 20 de Julho, na Biblioteca Ary dos Santos, em Sacavém.