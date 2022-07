Vir a Banhos, uma viagem no tempo na praia de Espinho

Domingo na praia como há cem anos. Assim se passou o dia na praia de Espinho, com o evento Vir a Banhos a recordar outros tempos desta zona balnear, quando "vilões e fidalgos faziam praia, mediante prescrição médica". Voltou a acontecer para "reviver o passado", diz a organização. "Vir a Banhos é viajar no tempo, regressando ao passado e evocando o quotidiano das gentes que, anualmente, procuravam as nossas águas terapêuticas e uma estância balnear de excelência".

As recriações históricas — que na véspera houve um desfile onde foram apresentados os trajes da burguesia e dos lavradores endinheirados — fizeram os visitantes viajar até meados do século XX na qual participaram cerca de 80 figurantes vestidos a preceito que retrataram não só os banhistas, mas também vilões e fidalgos, vendedores ambulantes, uma companhia de teatro de robertos, um fotógrafo à la minuta, uma vendedora de flores e um ardina, que distribuiu um jornal que reproduz a capa de uma Gazeta de Espinho do dia 9 de Julho de 1916 que inclui algumas informações sobre a vida mundana local nessa época. "É uma espécie de síntese do que acontecia na praia durante o veraneio", descreve o município de Espinho, que ocupou cerca de mil metros quadrados com esta encenação.

Vir a Banhos é uma organização da Câmara Municipal de Espinho com o apoio de algumas colectividades do concelho: Grupo Cultural e Recreativo Semente, Rancho Folclórico Santiago de Silvalde, Rancho Folclórico Nª Sr.ª dos Altos Céus, Rancho Regional Recordar é Viver, Associação Espinho Vida e Associação Desportiva Gymnostar.