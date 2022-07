Poemas inéditos de Ted Hughes sobre companheira Assia Wevill em leilão esta semana

Um caderno pessoal de Ted Hughes (1930-1998) com fragmentos e textos completos, recentemente encontrado e descrito como a resposta “mais directa” do poeta ao suicídio da amante e da filha, em 1969, vai ser leiloado esta semana na Sotheby's.

A notícia é avançada pelo jornal The Guardian, que dá conta de que estes textos inéditos foram escritos pouco depois de a companheira do poeta, Assia Wevill, se suicidar com a filha de ambos, Shura, em 1969, seis anos após o suicídio da primeira mulher de Hughes, Sylvia Plath (1932-1963).

A poesia, escrita à mão no caderno de apontamentos de Hughes, é uma mistura de pequenos fragmentos e rascunhos mais completos de poemas. Há quatro poemas no final da série que parecem mais “acabados”, que o especialista em livros da Sotheby's, Gabriel Heaton, acredita ser um dos trabalhos “mais directos” de Hughes sobre o seu estado emocional.

Estes poemas expressam claramente o seu pesar por Assia Wevill e Shura (que tinha quatro anos quando morreu), com um poema directamente dirigido à filha: “Era demasiado jovem para saber da morte...” lê-se numa linha, enquanto noutra secção, dirigida a Assia, pergunta: “Quando pensavas/ Querias matar-te porquê...”

Na opinião de Gabriel Heaton, esta série de textos foi o meio que Hughes encontrou de dar “alguma forma a estes acontecimentos, expressando-se, obviamente, em poesia, que era a sua forma natural de se expressar”.

A série chegou à Sotheby's através de Frieda Hughes, a filha de Ted Hughes e Sylvia Plath, juntamente com vários outros artigos da colecção da família Hughes, que também serão leiloados.

Gabriel Heaton acredita que só recentemente é que a poesia foi encontrada. “Penso que provavelmente foi escondida por Ted Hughes”, devido ao seu conteúdo altamente pessoal, afirmou.

Os outros artigos da colecção incluem uma mecha de cabelo de Plath, o seu espelho e a sua colecção de selos de infância.

O exemplar de Hughes da revista estudantil de Cambridge, responsável pelo seu primeiro encontro com Sylvia Plath, está também entre as peças a leilão. Conta a história que, quando leu aquela edição, Plath ficou tão impressionada com os poemas de Hughes, que, no mesmo dia, assistiu à festa de lançamento da revista e conheceu-o. “Mas, sem dúvida, a peça mais importante, fascinante e, em muitos aspectos, mais difícil é este caderno de poemas”, disse Heaton.

O livro de poemas, que oferece uma visão da dor e perda avassaladora que Hughes experimentou, deverá ser vendido por um valor entre 10 mil e 15 mil libras (11,8 mil e 17,7 mil euros). As quatro páginas de versos estão escritas a tinta, e claramente não se destinavam a publicação – alguma da caligrafia nem sequer é legível. A sua estrutura incompleta “sugere que Hughes considerou o assunto demasiado doloroso e abandonou as obras”, de acordo com a Sotheby's.

Até à publicação de Cartas de Aniversário, de 1998, a sua resposta ao suicídio de Sylvia Plath, Ted Hughes nunca tinha publicado poemas com um tema manifestamente autobiográfico. Estes poemas, agora em leilão, que se crê terem sido escritos por volta da mesma altura em que Hughes escrevia Crow (1970), parecem ter muito mais em comum com os poemas deste livro e de Cartas de Aniversário, do que com Capriccio, a série que Hughes continuaria a escrever sobre Assia Wevill, 20 anos mais tarde.

Os poemas recentemente descobertos, embora partilhem o mesmo tema, são “muito mais directos” e crus do que os 20 poemas de Capriccio, disse Heaton.

De facto, o manuscrito parece ser completamente distinto da sequência de Capriccio, o que leva Heaton a acreditar que estes poemas foram reflexões privadas de Hughes e nunca se destinaram a publicação. Fornecem um vislumbre das memórias de Hughes da sua filha perdida, e fazem uma “leitura muito poderosa”, acrescentou.

O caderno, juntamente com aproximadamente 30 outros lotes da colecção da família Hughes, será leiloado na Sotheby's Books, Manuscripts and Music from Medieval to Modern, aberta a licitação de 12 a 19 de Julho.