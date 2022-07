Berardo recorre para tentar evitar fim do acordo com o Estado

O recurso agora apresentado procura contrariar os argumentos que levaram o tribunal a rejeitar, em Junho, o requerimento cautelar através do qual a defesa do empresário procurara invalidar a anunciada extinção do comodato relativo à Colecção Berardo.

José Berardo interpôs um recurso no Tribunal Central Administrativo Sul contra a sentença que recentemente rejeitou a providência cautelar em que o empresário denunciava o fim do acordo com o Estado em relação à Colecção Berardo.

Nessa derrota judicial de Junho no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, Joe Berardo, como também é conhecido o empresário, e a Associação Colecção Berardo tentaram invalidar a denúncia do acordo de comodato relativo à colecção, através de uma providência cautelar interposta contra o Ministério da Cultura (MC) e o Centro Cultural de Belém (CCB).

O acordo para a exposição da colecção de arte moderna e contemporânea no CCB foi denunciado no final de Maio pelo novo ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, um vez que teria sido automaticamente renovado no final do ano se o Estado não o tivesse entretanto denunciado. Na mesma altura, o ministro anunciou que a sua intenção é criar no CCB um museu de arte contemporânea que junte a Colecção Berardo a outras colecções de arte contemporânea, num processo que terá início a 1 de Janeiro de 2023.

No recurso agora apresentado, e que foi inicialmente noticiado pelo jornal Eco, a defesa de Berardo argumenta que a sentença foi “proferida com enorme ligeireza” e “enferma de grosseiros erros”. O documento, a que o PÚBLICO teve acesso, é assinado pelo advogado Henrique Abecassis.

Berardo pedia que o MC e o CCB se abstivessem de “qualquer acto de oposição à renovação do Protocolo”, uma vez que o objectivo da providência cautelar era que pudesse haver uma “renovação provisória do protocolo”, visto como “único instrumento de defesa da Colecção Berardo”.

Solução para a dívida

A colecção foi arrestada em 2019, na sequência de um processo judicial movido contra Berardo por três bancos. BCP, Novo Banco e Caixa Geral de Depósitos procuravam, então, encontrar uma solução para a dívida de quase mil milhões de euros que o empresário contraíra junto destas entidades.

Tendo em conta a possibilidade de o Estado vir a adquirir a colecção, a defesa de Berardo entende que este não a deve deixar “sem abrigo” e “vinculada apenas a supostos credores por um arresto ilegal”. No recurso considera-se ainda que a colecção ficará “completamente desprotegida” se a denúncia do acordo de comodato for acompanhada pelo fim da Fundação de Arte Moderna e Contemporânea – Colecção Berardo e do Museu Berardo, desde logo “por extinção do usufruto do espaço do museu no CCB”.

A disponibilidade manifestada pelo ministro da Cultura para negociar um novo acordo com o legítimo proprietário da colecção, uma vez terminado o processo com os bancos credores, “não passa de uma declaração do maior cinismo”, já que o legítimo proprietário da colecção, argumenta-se no recurso, é a Associação Colecção Berardo, com a qual Adão e Silva “não quer negociar”, o que configuraria uma “inadmissível posição discriminatória”.

Contactado pelo PÚBLICO, o Ministério da Cultura reservou para mais tarde uma reacção a este recurso.