ONU insiste no alerta sobre o impacto do clima nos recifes de coral

Os recifes de coral são dos ecossistemas mais vulneráveis ao aumento de temperaturas no planeta. Têm sido vários os alertas, mas nunca é excessivo lançar um novo aviso: se as temperaturas globais subirem dois graus Celsius, quase todos os recifes poderão desaparecer. Este foi o aviso deixado pelas Nações Unidas numa recente publicação na sua página de Instagram.

“A subida das temperaturas globais aumenta drasticamente o risco de perdas irreversíveis dos ecossistemas marinhos e costeiros”, assinala-se na publicação. “Grandes mudanças têm sido observadas, incluindo danos nos recifes de coral e nos mangais, que albergam vida marinha.”

Um relatório do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, das Nações Unidas, prevê mesmo que um aumento de 1,5 graus Celsius e de dois graus Celsius pode diferença nos corais. Ainda assim, nenhum dos cenários parece trazer boas notícias. Se a temperatura global subir 1,5 graus Celsius face à era pré-industrial, prevê-se que poderá existir um declínio entre 70 e 90% dos recifes de coral. Se o aumento for de dois graus Celsius, mais de 99% dos recifes de coral poderão desaparecer.

E porquê? Vejamos um dos factores: com o aumento da temperatura global, haverá uma subida da temperatura das águas do oceano. Isso poderá causar o branqueamento dos corais. Por causa do aquecimento da água, as algas que vivem em simbiose com os corais (e lhes dão cor) começam a produzir substâncias tóxicas e deixam de fazer fotossíntese. Os corais acabam por expulsar as algas e a cor esbranquiçada do seu esqueleto fica visível. Além de deixar os corais sem cor, isso deixa-os desnutridos e pode levá-los à morte, porque ficam sem acesso aos nutrientes dados pelas algas através da fotossíntese.

Mas acabemos com boas notícias: se todos contribuirmos, os cenários indicados poderão nunca acontecer. As Nações Unidas dão alguns conselhos, como a participação em limpezas de praias, evitar usar plásticos de uso único ou ajudar a passar a palavra.