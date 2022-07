Comissão já validou 352 testemunhos de abusos sexuais na Igreja

A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos de Menores na Igreja já validou 352 testemunhos desde que foi criada, há seis meses, de acordo com o balanço ontem divulgado. Um número que aumentou significativamente desde o balanço feito a 30 de Junho, quando a comissão disse ter validado 338 dos 365 testemunhos que recebeu, tendo na altura encaminhado 17 casos para o Ministério Público.

A comissão, coordenada pela pedopsiquiatra Pedro Strecht, anuncia ainda que convidou Álvaro Siza para projectar memorial de homenagem, e que o arquitecto aceitou o projecto. Este memorial está ainda em fase de estudo e de proposta à Conferência Episcopal Portuguesa, embora o convite a Álvaro Siza tenha sido “prontamente aceite”.

Na nota de imprensa assinada pelo coordenador do grupo trabalho, o pedopsiquiatra Pedro Strecht, é ainda referido que a comissão “não esquece a mensagem contida numa imensa maioria dos testemunhos até agora recebidos, nomeadamente a necessidade de materialização de pedido de perdão da Igreja Católica e respectivo compromisso sobre um futuro mais atento à prevenção e intervenção precoce nestes casos”.

É também referido que é desejável o reforço de divulgação do trabalho da comissão junto das zonas do interior do país, assim como de toda a mancha geográfica abaixo de Lisboa e Setúbal, e é feito um apelo a Dioceses e Comissões Diocesanas das respectivas regiões para envolvimento de proximidade junto destas pessoas.

As denúncias e testemunhos dos abusos (que terão sido cometidos desde 1950) podem chegar à comissão através do preenchimento de um inquérito online, através do número de telemóvel +351917110000 (diariamente entre as 10h e as 20h), por correio electrónico (geral@darvozaosilencio.org) e por carta (para “Comissão Independente”, Apartado 012079, EC Picoas 1061-011 Lisboa).