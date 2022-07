Há um jardim crioulo em Lisboa

Não está fácil. Localmente, a gritaria é geral. É o dinheiro que mingua na hora de pagar na caixa do supermercado. É a habitação a preços impossíveis. É a onda de calor sufocante que já não é vivido com inocência. É a confusão no aeroporto para quem quer ir e vir. Mas para quem deseja circular no interior da cidade também não está melhor, com excesso de procura para a oferta existente e ainda assim a insistência em todos os discursos é no intensificar e não no refrear. E globalmente não está melhor, com guerra, degradação ambiental e desigualdades gritantes. Há um aroma a conflito logo pela manhã, misturado com a excitação pós-pandemia em tentar viver sofregamente o que não foi possível lá atrás.