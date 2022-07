Morreu o actor L.Q. Jones, parceiro habitual de Sam Peckinpah no western

O actor norte-americano L.Q. Jones, estrela dos westerns de Sam Peckinpah, morreu aos 94 anos em Hollywood, na Califórnia, de causas naturais. Era um dos membros do grupo habitual de intérpretes do realizador Sam Peckinpah.

O óbito foi confirmado pelo seu neto à imprensa norte-americana.

L.Q. Jones nasceu no Texas em 1927 e trabalhou mais de 50 anos, mas o seu papel mais famoso será o do caçador de recompensas T.C. no filme A Quadrilha Selvagem (1969), em que contracenou com William Holden ou Ernest Borgnine. Foi um dos vilões que colocou o nó da forca em torno do pescoço de Clint Eastwood em À Sombra da Forca (1968). E era o inimigo de Robert DeNiro em Casino (1995), de Martin Scorsese.

Trabalhou em televisão nas séries The Virginian, Gunsmoke, Lassie, Rawhide, Perry Mason ou The Yellow Rose, bem como em Klondike, o seu primeiro trabalho com Peckinpah. Com o realizador faria Os Pistoleiros da Noite (1962), Major Dundee (1965), Balada do Deserto (1970) e Duelo na Poeira (1973).

O seu último filme foi o de Chuck Akers em A Prairie Home Companion - Bastidores da Rádio (2006), de Robert Altman. Realizou também Um Rapaz e o Seu Cão, em 1975.