Um abecedário para não ser otário quando for comprar fruta

Só a fruta que tem bicho é que lhe mostra que a fruta não foi encharcada em pesticidas. O bicho é a garantia de qualidade. O bicho tem bom gosto. O bicho não faz outra coisa senão escolher fruta. O bicho é um viciado em qualidade. E antes que pense que o bicho é só um pequeno gastrónomo, pergunte-se quem é que fez o apuramento das melhores variedades? Foram as caganitas dos passarinhos onde se embrulharam as sementes das frutas mais doces e nutritivas.

É uma estranha sensação, esta de ser Verão e de ver montanhas de pêssegos em todo o lado. Por onde quer que eu ande, há toneladas de pêssegos por comprar. São todos muito bonitos, com as cores certas e os tamanhos certos e os preços são muito baixos, mas ninguém os compra. Porquê? Porque já os compraram. Já caíram no engodo. Já descobriram que não prestam. São doces e são molhados, como os pêssegos têm de ser, mas falta-lhes um irritante pormenor: saber a pêssego. Não sabem a pêssego. Não prestam porque não sabem àquilo que dizem ser. Se nos vendessem sal como se fosse açúcar e usássemos esse sal para fazer um arroz doce, com que cara ficaríamos?