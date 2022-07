Trazer os filmes de volta ao exterior dos cinemas que já cá não estão

O edifício da Rua das Flores de Lima, em Alvalade, mesmo ao lado da Avenida Estados Unidos da América, já não alberga as quatro salas do Quarteto desde 2007. Tinha aberto portas em 1975. É, agora, o Places, um espaço cowork. O terraço do edifício, contudo, será o cenário de uma noite que tenta trazer de volta o cinema à parte exterior de espaços do bairro onde este foi rei. A exibição de Kilas, o Mau da Fita, de José Fonseca e Costa, com o Kilas de Mário Viegas, a Pepsi-Rita de Lia Gama e as canções de Sérgio Godinho, marca o arranque da segunda edição do Salão Lisboa, uma iniciativa do Alvalade CineClube que era para ter arrancado na semana passada.