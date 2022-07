Só em oito regiões não existe diferença entre desempenho dos alunos carenciados e dos mais favorecidos

No indicador de equidade calculado pelo Ministério da Educação, o desempenho dos alunos com ASE nas NUT III até sai bem na comparação com os seus pares a nível nacional , mas quando se comparam os seus resultados com o dos alunos mais favorecidos por região, o cenário é mais sombrio. É este exercício que o PÚBLICO também propõe. Área Metropolitana de Lisboa destaca-se pela negativa, em ambos os cenários.