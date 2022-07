Não “chumbou” ninguém em 80% das escolas do 1.º ciclo

Em 2019/20, as retenções foram residuais, mas em muitos casos reflectiram as dificuldades que as escolas tiveram em seguir o rasto dos alunos durante o primeiro confinamento.

No ano em que as taxas de retenção e abandono atingiram mínimos históricos, poucas foram as escolas do 1.º ciclo em que houve alunos a chumbar no final do 4.º ano. De acordo com os dados do portal Infoescolas, relativos ao ano lectivo 2019/20, o ciclo foi concluído pela totalidade dos estudantes em mais de 80% das escolas. Ainda que residuais, boa parte dos “chumbos” foram reflexo das dificuldades criadas pela pandemia.