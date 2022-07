Compras a granel? Um copo inteligente dá-te todas as informações dos alimentos

Sustentabilidade e tecnologia são o foco dos Zero Cups, um produto português que está a ser desenvolvido pela The Loop Company. Os copos reutilizáveis inteligentes pretendem “ajudar a combater o problema das embalagens de uso único”, incentivando a compra de produtos a granel, explica Ricardo Morgado, co-fundador da The Loop Co, em conversa com o P3. O produto ganhou a última edição do Novo Verde Packaging Enterprise Award, um prémio de 25 mil euros destinado ao sector de embalagens em Portugal focado na economia circular.

João Rodrigues (dir.) e Ricardo Morgado (esq.) no evento Cidade do Zero. DR The Loop Co. no evento Cidade do Zero. DR Fotogaleria DR

A The Loop Co. formou uma parceria com a loja Do Zero, uma loja de produtos a granel em Lisboa, para criar uma embalagem com tecnologia de rastreio embutida (através de identificação por radiofrequência) que permite ao cliente aceder a toda a informação da embalagem e do produto. “[O cliente] tem acesso às informações daquele produto: quando foi comprado, o lote, a data de validade, a origem, os valores nutricionais, os ingredientes”, refere. Embora estas informações existam numa embalagem de um quilograma de arroz, nas compras a granel é mais difícil ter um rótulo.

Quanto à embalagem, o cliente poderá monitorizar, através da câmara do telemóvel, quantas vezes o copo foi lavado, reabastecido e reutilizado, “dando toda a transparência ao utilizador”. Ricardo Morgado conta que a app mostra, ainda, “indicadores de impacto ambiental”, como “o número de embalagens evitadas” a partir da compra do recipiente reutilizável, “para que as pessoas percebam o impacto das suas acções na sustentabilidade do planeta”.

Para que isto aconteça de forma prática, “os Zero Cups necessitam de viver num ambiente digital”, a começar na loja e a terminar na casa do consumidor, segundo se lê no comunicado da empresa. Assim, a The Loop Co. implementou um sistema robotizado e automatizado, o Smart Bulk System, desde a compra à preparação de encomendas e entrega. “O sistema enche rapidamente os copos na quantidade certa, evitando erros”, frisa Ricardo. Os preços dos Zero Cups ainda não foram divulgados.

“O Cup é, também, um investimento que a qualquer momento pode ser recuperado”, informa. Quando já não forem precisas, as embalagens poderão ser entregues em futuros pontos de recolha e “o dinheiro que as pessoas gastaram naqueles copos é devolvido”.

Nos últimos meses, o governo tem implementado acções que visam a diminuição do descarte de lixo plástico. Desde o início de Julho de 2022, os clientes começaram a pagar as embalagens plásticas descartáveis nos serviços de take away dos restaurantes. As peixarias e talhos nos supermercados também permitem embalagens dos clientes.

“A loja do Zero vai ser o piloto, é onde está a nascer a iniciativa, mas o objectivo é levar isto ao máximo de marcas”, diz Ricardo Morgado. “Qualquer retalhista ou qualquer loja que venda ou queira vender produtos a granel pode usar a nossa tecnologia para potenciar esta forma de compra.” A The Loop Co. comercializa “vários tipos de modelo de negócio”, ou seja, as marcas interessadas poderão adquirir tanto os Zero Cups já cheios para a venda imediata, como “adquirir a linha de automação” Smart Bulk System para implementar “nas suas operações”.

Todo o sistema de compra que está a ser desenvolvidos com os Zero Cups vai estar em demonstração no Cidade do Zero, um evento de sustentabilidade a decorrer no Pavilhão do Conhecimento durante os dias 8, 9 e 10 de Julho. “Será uma demonstração onde as pessoas vão poder simular uma operação de compra digital de produtos a granel, ter uma experiência da preparação das encomendas e da estação de devolução”, conta Ricardo, acrescentando que o sistema de venda dos Zero Cups deverá estar totalmente operacional na loja Do Zero, de forma física e digital, no início de Setembro.