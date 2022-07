Crise fez aumentar custo do passadiço de Loures em mais três milhões de euros

Obra arrancou no passado sábado e vai ligar o município ao Tejo. Quando estiver concluído será possível ir de Vila Franca de Xira à zona da expo num sistema de mobilidade urbana sustentável.

A inflação, a falta de materiais e a subida generalizada dos preços fez com que o custo do passadiço pedonal e clicável que vai ligar Loures ao Rio Tejo, cuja obra arrancou no passado sábado, subisse mais de três milhões de euros em cerca de um ano e meio.