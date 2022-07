Sexta, na TV: demónios, animais cantores e outros fenómenos d’O Inexplicável

CINEMA

O Círculo

Hollywood, 19h45

The Circle é uma das empresas tech mais prestigiadas do mundo e a jovem Mae regozija quando é contratada. Mas depressa as sérias implicações morais do trabalho que lhe pedem - recolhendo informação privada de indivíduos e utilizando-a de forma questionável - suplantam a sua ambição. Com realização e argumento de James Ponsoldt (The End of the Tour), um drama actual que se debruça sobre limites éticos numa era de evolução tecnológica desenfreada, protagonizado por Emma Watson, Tom Hanks e John Boyega.

Halloween Mata

TVCine Top, 21h30

Depois de lutar corpo a corpo com Michael Myers, Laurie está convencida de que finalmente o conseguiu vencer. Mas cedo percebe que, muito em breve, terá de reviver o pesadelo. A diferença é que, desta vez, ela não o enfrentará sozinha. David Gordon Green (Joe; O Senhor Manglehorn) escreve e realiza o 12.º filme da saga criada por John Carpenter, em 1978, com o aguardado regresso de Jamie Lee Curtis a um universo macabro que vê aqui redobrado o seu realismo.

O Comboio do Dinheiro

AXN, 22h

John (Wesley Snipes) e Charlie (Woody Harrelson) são (inesperados) irmãos adoptivos e parceiros na polícia de Nova Iorque, destacados para trabalhar sob disfarce no metro. A sua natural rivalidade apenas aumenta quando Charlie decide assaltar o comboio que recolhe o dinheiro das bilheteiras, deixando a John uma escolha difícil. Uma das comédias de acção mais icónicas dos anos 1990, assinada por Joseph Ruben (Dormindo com o Inimigo), para ver sem ter que pagar bilhete.

O Traidor

RTP2, 23h01

No início dos anos 1980, rebenta a guerra entre os chefes da Máfia siciliana pelo negócio da heroína. Quando a polícia aperta o cerco, Tommaso Buscetta (Pierfrancesco Favino) decide trair o juramento de lealdade eterna que fizera à Cosa Nostra, ficando para sempre conhecido como o primeiro mafioso “arrependido” da história. Um filme do mestre italiano Marco Bellocchio (Bom Dia, Noite; Vencer), sobre o homem que ajudou a dar o maior golpe recente da justiça italiana no crime organizado.

INFANTIL

Cantar (Versão Port.)

TVCine Emotion, 8h15

O coala Buster Moon tem uma ideia genial para salvar da ruína o seu teatro outrora grandioso: um concurso de cantores. Assim se revelam os talentos escondidos de um rato arrogante, uma porco-espinho punk e muitos mais. Garth Jennings e Christophe Lourdelet realizam este filme de animação que, na versão portuguesa, conta com as vozes de Aurea, Anselmo Ralph, Mickael Carreira, Catarina Furtado, entre outros.

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - O Filme: Comboio Infinito (Versão Orig.)

TVCine Emotion, 11h50

Tanjirou e os seus amigos juntam-se a um dos mais poderosos espadachins entre os Caçadores de Demónios, o actual “Pilar de Chamas” Kyojuro Rengoku, com o objectivo de enfrentar o demónio a bordo do Comboio Infinito. O que eles não sabem é que estão a cair numa armadilha mortal montada por Enmu, o Demónio do Sonho, num comboio com destino ao desespero. A aguardada longa-metragem do popular anime Demon Slayer, realizada por Haruo Sotozaki.

DOCUMENTÁRIOS

A Maldição da Von Dutch: Uma Marca de Morrer

TVCine Edition, 10h30

Uma épica série documental que narra a incrível história verídica da ascensão e queda de uma das mais icónicas marcas de moda dos anos 2000, imortalizada pelos “chapéus de camionista” que seriam vistos na cabeça de Britney Spears, Paris Hilton e Justin Timberlake. É o retrato de uma década em que agentes e investidores de todos os sectores lutam pelo controlo da marca, com a sua violenta ganância a deixar uma marca indelével na cultura popular da era.

O Inexplicável

História, 18h07

Com apresentação e produção executiva de William Shatner (o marcante Capitão Kirk, de Star Trek), chega-nos uma série documental que procura explicar o (aparentemente) impossível: estruturas misteriosas, supostos locais maléficos, criaturas estranhas e rituais bizarros. O Inexplicável regressa para uma terceira temporada a explorar temas que há séculos confundem a Humanidade.