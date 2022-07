“Prometómetro”: em 100 dias uma em cada quatro promessas viu desenvolvimentos

Nos primeiros 100 dias do actual Governo, cerca de uma em cada quarto das medidas que o PÚBLICO está a acompanhar com o “Prometómetro” tiveram desenvolvimentos. A ferramenta, que acompanha 150 das medidas que o XXIII Governo se compromete a concretizar no presente mandato, regista para já actualizações no estado de 40 promessas. Conta 95 entradas sem qualquer avanço ou recuo, 53 que já estão em execução e duas que estão, nesta altura, num impasse. Não há ainda promessas cumpridas ou falhadas.