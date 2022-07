O Cinenova está de volta e quer premiar a melhor curta realizada por universitários

Estão abertas as submissões de curtas para a quarta edição do Cinenova. Até ao 15 de Agosto de 2022, estudantes de todo o mundo podem candidatar-se ao certame, através da submissão gratuita de uma curta-metragem na plataforma FilmFreeway. Aquele que é o único festival internacional de cinema universitário português decorre entre 22 e 26 de Novembro.

O evento nasceu em 2019 pelas mãos do departamento de Ciências de Comunicação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. A competição abre-se a estudantes de todas as áreas, independentemente do ciclo de estudos, desde que matriculados numa instituição de ensino superior à data de produção da curta. Cada participante pode submeter apenas um trabalho.

As propostas estão subordinadas ao tema propositadamente lato “Cinema e Conhecimento”. “A ideia é mesmo que seja um tema que possa abarcar todas as curtas, de todos os temas”, explica Beatriz Menino, membro da equipa de Produção Executiva do festival. “A ideia de ligar o conhecimento também tem a ver com o facto de ser um festival universitário. Principalmente é essa a inspiração, haver cruzamento entre cinema e a universidade”, acrescenta.

As curtas a concurso serão elegíveis para dois prémios: Melhor Filme Português e Melhor Filme. Os prémios são de 1000 e 1500 euros, respectivamente. Esta divisão, porém, não impede que uma produção nacional conquiste também o Melhor Filme — ainda que nas edições anteriores tenha sido sempre um filme internacional a conseguir este prémio.

As curtas submetidas estão sujeitas a um processo de pré-selecção feito pela equipa de organização da programação do festival. Posteriormente, cabe ao júri — convidado pela direcção do festival (professores de cinema da Nova) — eleger os vencedores. O painel de jurados da quarta edição ainda não foi divulgado.

À medida que as edições do festival se foram sucedendo, o número de candidatos tem-se multiplicado. Apesar de ser um festival organizado em Portugal, a organização refere que já há mais candidaturas vindas do estrangeiro do que nacionais.

“[O festival] tem expandido. Tenho sentido que o contacto com o estrangeiro tem sido muito maior. O maior feedback que temos em termos do marketing que temos feito é sempre de países como os Estados Unidos e Inglaterra, a dizer que estão a divulgar para os alunos. Penso que o alcance tem sido muito grande”, explica Nádia Brás, coordenadora da equipa de comunicação. Até agora, o festival já recebeu cerca de 400 curtas, número que está “de acordo com as expectativas” da organização.

O facto de a participação ser gratuita também atrai muitos estudantes que, de outra forma, nunca poderiam participar num festival como o Cinenova. “Recebemos e-mails de alunos de países onde não têm tantas oportunidades a perguntar qual é a taxa para submissão, porque não têm oportunidade de investir dinheiro. Por isso, acho que abre muitas portas e leva a que haja mais submissões, de facto”, conta Nádia Brás.

Beatriz Menino assume que o objectivo do festival é “chegar a toda a gente” e permitir que o Cinenova seja “uma plataforma de acesso e partilha igualitária”. A organização do festival sublinhou o esforço em fazer com que “todo o festival seja organizado por alunos.” A quarta edição tem a particularidade de ser preparada por uma equipa integralmente nova, o que, nas palavras da organização traz “uma lufada de ar fresco”. Beatriz Menino, no entanto, sublinha: “Queremos continuar o legado das edições anteriores. Foi um trabalho fantástico.”

Na edição de 2021, a equipa do Cinenova recebeu 1494 submissões de realizadores-estudantes oriundos de 90 países. A Morte Branca do Feiticeiro Negro de Rodrigo Ribeiro venceu o Prémio de Melhor Filme, enquanto o Prémio de Melhor Filme Português foi entregue a Miraflores de Rodrigo Braz Teixeira.

Os candidatos podem submeter as curtas-metragens até 15 de Agosto. O regulamento do festival pode ser consultado na página oficial do Cinenova.

Texto editado por Mariana Durães