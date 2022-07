Acórdão do TC abre a porta a processos de grandes investidores contra o Estado

O recente acórdão do Tribunal Constitucional (TC) sobre o corte de rendas nos centros comerciais não foi uma decisão unânime, bem pelo contrário, já que contou com votos vencidos de seis juízos e duas declarações de voto entre os sete que o viabilizaram, e está a gerar forte perplexidade no meio académico. É que, a propósito da isenção de parte das rendas nos centros comerciais em 2020, imposta por lei, o acórdão Nº 468/2022 vem reforçar “o direito de crédito”, o que dá uma vantagem imediata aos promotores e gestores daqueles espaços comerciais, mas pode ter consequências bem mais amplas para quem pretenda responsabilizar o Estado por perdas sofridas no âmbito de decisões legislativas, como as que resultaram de resoluções bancárias.