Benfica oficializa contratação de João Victor

O Benfica confirmou nesta quinta-feira, através do site oficial e das redes sociais, a contratação do defesa central João Victor. O jogador brasileiro, de 23 anos, assinou um contrato válido por cinco temporadas.

O ex-central do Corinthians chega à Luz para discutir com Vertonghen, Otamendi e, pelo menos, Morato um lugar no eixo da defesa do Benfica, enquanto o compatriota Lucas Veríssimo ainda recupera totalmente da lesão sofrida no ano passado.

João Victor, que esteve também no radar do FC Porto (os “dragões” acabaram por contratar David Carmo), é o quinto reforço do Benfica para a temporada 2022-23, depois do avançado Petar Musa, dos laterais Mihailo Ristic e Alexander Bah, e do extremo David Neres. O médio argentino Enzo Fernández ainda não foi confirmado, mas as “águias” já anunciaram terem chegado a acordo com o River Plate.