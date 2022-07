Peça quinhentista censurada e nunca levada à cena estreia-se em Lisboa pelo Maizum

No ano do seu 40.º aniversário, o Teatro Maizum apresenta esta quinta-feira, em estreia absoluta, a Comédia Aulegrafia e num espaço quinhentista como ela: o claustro do Convento da Graça.

Já vinha de longe a ambição do Teatro Maizum em levar à cena a terceira das comédias do autor quinhentista Jorge Ferreira de Vasconcelos (1515/1525-1585). Estreada a Eufrosina em 1995 e a Ulyssipo em 1997, faltava a Comédia Aulegrafia. Houve aproximações, como a primeira leitura encenada do seu texto, em 2008, seguindo-se outras em 2009 e em 2019, esta com 25 actores, para comemorar os 400 anos da primeira edição da peça (em 1619), sendo publicada uma versão cénica em livro em Novembro de 2021 (ed. Ponto de Fuga). Mas faltava levá-la a um palco e foi isso que o Maizum finalmente conseguiu, no ano em que o grupo, fundado em 1982, celebra o seu 40.º aniversário: estreia-se esta quinta-feira, em Lisboa, no claustro do Convento da Graça, às 21h, e aí ficará até 24 de Julho, com um total de 14 sessões, no mesmo horário, de quarta a domingo.