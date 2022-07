Quinta, na TV: astronautas, redes sociais e um ano inteiro no Japão

CINEMA

Space Cowboys

Hollywood, 12h05

Realizado por Clint Eastwood, começa em 1958, na juventude de quatro militares da Força Aérea: Frank (Eastwood), Hawk (Tommy Lee Jones), Tank (James Garner) e Jerry (Donald Sutherland). Inicialmente escolhidos para o projecto Daedalus, destinado a inaugurar as viagens do Homem ao espaço, são afastados pela recém-criada NASA, que resolve enviar um chimpanzé. Quatro décadas depois, são chamados pela agência para impedir a queda na Terra de um satélite dos tempos da Guerra Fria.

Fátima

TVCine Emotion, 15h25

Dirigido por João Canijo, Fátima é um road movie semidocumental sobre 11 mulheres (interpretadas por Rita Blanco, Anabela Moreira, Cleia Almeida, Vera Barreto, Teresa Madruga, Ana Bustorff, Teresa Tavares, Alexandra Rosa, Íris Macedo, Sara Norte e Márcia Breia) que partem de Vinhais, em Trás-os-Montes, em peregrinação até ao santuário.

Apollo 13

TVCine Edition, 22h

Face a problemas técnicos da nave, três astronautas tentam sobreviver a mais de 300 mil quilómetros de casa, enquanto, em Terra, uma heróica equipa luta contra o tempo e todas as adversidades para encontrar uma estratégia que permita trazê-los de volta em segurança. Ron Howard dirige este filme, duplamente oscarizado, sobre a missão espacial famosa pela frase “Houston, temos um problema…”. Tom Hanks, Bill Paxton, Kevin Bacon, Gary Sinise e Ed Harris ocupam os papéis principais.

A Lei

RTP2, 23h29

No Outono de 1974, o governo francês encarrega a Ministra da Saúde, Simone Veil (Emmanuelle Devos), de uma difícil tarefa: levar à aprovação a lei que despenaliza o aborto. Durante três dias, esta sobrevivente do Holocausto defende o texto da chamada “lei Veil” perante os parlamentares, enquanto Diane (Flore Bonaventure), uma jovem jornalista, faz disto o tema da sua primeira investigação. A luta de uma mulher por todas as mulheres, num filme do cineasta Christian Faure sobre a aprovação da lei da interrupção voluntária da gravidez em França — no mês em que assistimos à queda de Roe V. Wade nos EUA, não podia ser mais pertinente.

SÉRIES

A Rede

RTP2, 23h01

A “Rede” tomou conta das nossas vidas. Mergulhamos, deslumbrados, no caos onde tudo cabe. Acabamos à procura, desesperadamente. O monitor espelha a nossa obsessão. Pêsames, engates e indignações. Literatura, sexo e gatinhos. Amigos e desconhecidos. Seguidores e haters. Selfies, gifs, live streams, posts, tweets e comments. É viver o excesso de informação numa ciber-série, entre a ficção e o documentário, sobre a comunicação no tempo das redes.

INFANTIL

O Caminho para El Dorado (Versão Port.)

TVCine Top, 7h30

No séc. XVI, na época dos conquistadores, Tulio e Miguel são dois aldrabões falidos que decidem partir em busca da lendária cidade de El Dorado. Têm um mapa que poderá levá-los a tão almejado destino, mas terão primeiro que escapar do barco de Cortês, enfrentar indígenas e lutar para conquistar a belíssima Chel, percebendo pelo caminho que o ouro não é mais valioso do que a amizade.

DOCUMENTÁRIOS

Japão, As Quatro Estações

Odisseia, 16h51

O Outono e o Inverno são frios, mas no Japão significam festivais ancestrais, fenómenos naturais e iguarias sazonais. Trazem nova paleta de cores – Kouyou - e é quando regressa o salmão do Pacífico aos rios para desovar. No emblemático Monte Fuji, prepara-se um fenómeno visual único, em que a trajectória do Sol coincide com o cume. Seguem-se a Primavera e o Verão, nesta minissérie de dois episódios, que empreende uma viagem mágica de um ano pelo “Império do Sol”.

Jogos de Impérios

História, 20h34

Esta série documental, em estreia no canal História, explora os grandes impérios como nunca foram investigados antes. Cada episódio expõe a intriga política, as vinganças e retaliações, a agitação e o caos que davam forma a estas civilizações e acabaram por levar à sua destruição. Começamos no Império Romano, com um capítulo pleno de intriga, traição, depravação e crime.