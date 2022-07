Mais um episódio da saga “PSD contra as mulheres”

Vi uma fotografia do final do congresso com os eleitos todos no palco, a nova direção encabeçada por Luís Montenegro à frente. Uma avalanche de homens de casacos escuros.

Fastidioso e cansativo. São estas as palavras que me ocorrem de cada vez que tenho – e tenho, porque se torna tema inescapável – de comentar a estranha relação do PSD com as mulheres em geral e, afunilando, as suas militantes. É mesmo muito fastidioso e cansativo. Vi uma fotografia do final do congresso com os eleitos todos no palco, a nova direção encabeçada por Luís Montenegro à frente. Uma avalanche de homens de casacos escuros. Parecia a famosa fotografia da conferência saudita sobre os direitos das mulheres repleta de homens sem uma única mulher à vista. A maior diferença na imagem do PSD era mesmo ter uma única mulher à vista: Margarida Balseiro Lopes, agora vice-presidente do PSD, na fila da frente vestida de cor de laranja – o que evidenciava (e bem; espero que tenha sido o objetivo) a diferença. Também sublinhava a escassez.