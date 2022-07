Macau testa residentes e ordena encerramento do icónico hotel e casino Grand Lisboa

Um dos mais famosos hotéis de Macau, o icónico Grand Lisboa, está em confinamento total depois de terem sido detectados mais de 12 casos de covid no edifício, segundo a agência Reuters. O hotel da Sociedade de Jogos de Macau Holdings (SJM), fundada por Stanley Ho, foi ​o segundo hotel-casino a ser sujeito a confinamento nas últimas semanas na região administrativa especial chinesa. Há ainda pelo menos mais 16 edifícios que estão também actualmente sujeitos às mesmas medidas, com a proibição de entradas e saídas.

Depois de ser ter mantido praticamente a salvo da covid desde o início da pandemia, desde meados de Junho que os casos positivos vêm a subir lentamente em Macau, com as autoridades a reportar esta quarta-feira 146 novas infecções, no maior surto na cidade até agora.

Os cerca de 600 mil residentes estão ainda a ser testados, com três rondas de PCR marcadas para esta semana, a primeira já concluída. As medidas têm sido alvo de críticas, não só a abordagem seguida ser a de “zero covid”, ou seja, de eliminação e não de mitigação, já que a China é o único país que ainda segue esta estratégia no mundo (países que o fizeram inicialmente como a Nova Zelândia e a Austrália, mudaram de estratégia depois de terem um bom nível de vacinação), mas também pelo anúncio de medidas em cima da hora, como a obrigatoriedade de testagem para todos os trabalhadores de portos e casinos decretada à 1h da manhã para o dia seguinte, que levou a filas enormes de pessoas à chuva.

As autoridades de Macau tentaram aumentar o número de pessoas a vacinar-se, e em Maio chegaram a oferecer vouchers com um valor de até 30 euros para incentivar a vacinação. A percentagem total de vacinados chegou entretanto muito perto dos 90% (com duas doses).

Até agora, morreram duas pessoas de covid em Macau: duas idosas, uma com 94 anos, outra com 100, neste domingo.

Há mais de 14 mil pessoas em quarentena, mas o governo local não impôs, até agora, as medidas draconianas de confinamento total como fez em cidades chinesas como Xangai, nota a agência noticiosa britânica. A maioria das lojas estão fechadas e os restaurantes apenas podem vender refeições para fora.

Os casinos foram, no entanto, autorizados a manter-se abertos – são responsáveis por 80% das receitas fiscais do Governo e a maioria da população tem empregos relacionados directa ou indirectamente com o sector. Mesmo assim, a maioria dos casinos estão com muito poucas pessoas quer a trabalhar, quer a visitar, para cumprir as recomendações do governo para as pessoas se manterem o mais possível em casa.

O número diário de infecções é bastante menor do que noutros locais, incluindo em Hong Kong, onde subiram para mais de 2000 por dia este mês.

Mas há preocupação pela falta de infra-estruturas de saúde, com o único hospital público a estar já sobrecarregado antes da pandemia. Foi entretanto feito um hospital provisório.