Boris Johnson pressionado após mais demissões

Depois da renúncia do ministro das Finanças, do ministro da Saúde e do vice-presidente da bancada parlamentar dos Conservadores, foi a vez do subsecretário de Estado e da assessora do ministério dos Transportes apresentarem a sua demissão.

Boris Johnson perdeu, esta quarta-feira, mais dois membros importantes do seu gabinete - Will Quince, subsecretário de Estado e Laura Trott, assessora no ministério dos Transportes. Estas saídas ocorrem depois de Rishi Sunak, ministro das Finanças e Sajid Javid, ministro da Saúde, terem apresentado, na passada terça-feira, a sua demissão, na sequência de mais um escândalo político que está a abalar o Governo de Boris Johnson. A sua liderança está cada vez mais tremida, um mês depois de ter sobrevivido a uma moção de desconfiança convocada pelos deputados do seu próprio partido.

A demissão de Will Quince teve como base o convite para apoiar o relato do primeiro-ministro britânico sobre o caso de abuso sexual que envolve o líder parlamentar Chris Pincher, nomeado para o cargo por Boris Johnson, e que, por sua vez, se demitiu na passada terça-feira. Quince terá aceitado defender Johnson, afirmando aos meios de comunicação que este não tinha conhecimento das acusações do caso de assédio sexual.

O subsecretário de Estado renuncia agora ao cargo, justificando ter recebido uma “garantia categórica” do primeiro-ministro de que não estaria “ciente de nenhuma alegação contra Pincher” quando o nomeou para vice-presidente da bancada parlamentar dos Conservadores - que se veio a mostrar falsa. Quince garante ter feito parte de um “espectáculo embaraçoso” depois de ter tido conhecimento de que aquilo que havia defendido estava errado.

“Caro primeiro-ministro. Obrigado por se encontrar comigo ontem à noite e pela apresentação das suas sinceras desculpas em relação aos briefings que recebi do n.º 10 antes do meu aparecimento nos media na passada segunda-feira, que agora sabemos ser imprecisos. É com grande tristeza e pesar que sinto que não tenho escolha a não ser apresentar minha renúncia como subsecretário de Estado, pois aceitei e repeti essas garantias de boa-fé”, escreveu Quince na sua carta de renúncia, que divulgou na rede social Twitter.

Para além disto, garantiu ainda que muitos dos seus colegas acabaram por aplicar o mesmo padrão e dar informações falsas à população com base no briefing errado apresentado pelo n.º 10 de Downing Street​, mas que não se demitiram.

Laura Trott, por sua vez, renunciou ao cargo de assessora no ministério dos Transportes, dizendo que a confiança na política é volátil e divulgando a sua decisão na rede social Facebook. Na sua carta de demissão pode ler-se:

“Quero informar a todos que renunciei ao meu cargo de assessora no ministério dos Transportes. A confiança na política é – e deve ser sempre – da maior importância, mas infelizmente nos últimos meses tem vindo a perder-se. Obrigado a todos vocês que me escreveram e expressam as vossas opiniões. Li cuidadosamente todas elas e tomei-as em consideração como parte da minha decisão. Coloquei, coloco e sempre colocarei os cidadãos de Sevenoaks e Swanley na frente e no centro do meu trabalho em Westminster”.

Contando com Quince e Trott, ao longo desta semana já se demitiram cinco membros do governo de Johnson.