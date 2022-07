Aos 74 anos, Carlos Santana desmaia em palco. Calor e desidratação terão sido responsáveis

O guitarrista Carlos Santana desmaiou em palco, durante um concerto ao ar livre perto de Detroit, Michigan, EUA, na terça-feira.

O músico, de 74 anos, foi assistido no local, mas acabaria por ser transportado para o hospital onde lhe foi feito um diagnóstico de exaustão e desidratação, causados pelo calor (os termómetros na região de Detroit marcaram mais de 30 graus na terça-feira)​.

Video of the moment Carlos Santana collapsed onstage—very scary to see, hope he’s OK pic.twitter.com/YBztWqo0pO — TrivWorks (@TrivWorks) July 6, 2022

Numa declaração, citada pela revista People, um representante de Carlos Santana explicou que o artista “foi tomado pela exaustão e desidratação” durante o espectáculo no Pine Knob Music Theatre, um anfiteatro ao ar livre em Clarkston, a cerca de 65 quilómetros noroeste de Detroit, Michigan”.

Entretanto, o próprio músico já recorreu às redes sociais para assegurar que estava bem. “Obrigado pelas vossas preciosas orações”, escreveu Carlos Santana no Facebook, explicando que se “esqueceu de comer e beber água”. “Por isso, desidratei e desmaiei.”

Apesar de não haver sinais para alarme, o espectáculo agendado para esta quarta-feira em Burgettstown, Pensilvânia, foi adiado.

Com 74 anos, o músico nascido no México gravou pela primeira vez em 1969, lançando um álbum homónimo, e o seu nome é sinónimo de genialidade, sendo considerado como um dos maiores guitarristas de todos os tempos. O reconhecimento internacional chegou com Supernatural (1999), 15 vezes platina nos EUA e vencedor de oito prémios Grammy entre dez nomeações. No fim do ano passado, lançou um novo álbum, Blessings and Miracles, com o qual está de volta à estrada.