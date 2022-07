Crise chega às tecnológicas em Portugal: a Remote despede 9%

Durante o último ano, a Remote andou nos jornais a ser apelidada de quinto “unicórnio” português. Tal não era verdade quando as coisas corriam bem, porque ter um co-fundador português não basta para uma startup com sede no estado do Delaware (EUA) e actividade principal em São Francisco ser portuguesa, e tal não é verdade agora que a empresa está a despedir cerca de 9% dos seus 1028 trabalhadores. Ao todo, serão dispensadas 100 pessoas, incluindo em Portugal. Torna-se o caso mais notório da crise a bater à porta das startups ​tecnológicas em Portugal.