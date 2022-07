Porto, Matosinhos e Gaia recebem Campeonato de Portugal ORC

Após passar pelas ilhas da Madeira e do Porto Santo, em 2019, e pela ilha Terceira, em 2021 – em 2020 a prova não se realizou devido à pandemia -, o Campeonato de Portugal ORC regressa nesta quarta-feira ao continente. Com a organização da principal competição nacional de barcos de cruzeiro com certificado ORC entregue ao Clube de Vela Atlântico, em conjunto com a Federação Portuguesa de Vela, as frentes marítimas do Porto, de Matosinhos e de Vila Nova de Gaia serão o campo de regatas da competição, onde são esperadas 12 embarcações e cerca de 80 velejadores, divididos por três categorias: ORC A; ORC B e ORC Sports Boats.

O sinal de advertência para o arranque do Campeonato de Portugal de Cruzeiros ORC 2022 está agendado para esta quinta-feira, às 12h00, e, para os quatro dias da prova, está previsto, se as condições climatéricas o permitirem, realizarem-se seis regatas do tipo Barlavento/Sotavento e uma regata costeira – para que o título de campeão nacional ser atribuído, bastará que se complete uma regata.

Responsável pela organização do campeonato, Paulo Machado, presidente do Clube de Vela Atlântico, refere que “no cumprimento do seu lema ‘O que nos liga é o Mar’”, o clube “decidiu promover a celebração dos 500 anos da primeira circum-navegação do planeta homenageando o seu principal obreiro, Fernão de Magalhães, com uma série de iniciativas ligadas ao mar”.

Assim, durante o mês de Junho serão desenvolvidos “um conjunto de iniciativas tendo como denominador comum a prática da vela”, sendo a primeira delas o Campeonato de Portugal ORC, na qual Paulo Machado espera “ter nas águas da frente atlântica, mais de 12 embarcações vindas de Norte a Sul do país e da Região Autónoma da Madeira”.

Para além do Campeonato de Portugal ORC, o Clube de Vela Atlântico será o palco de um stopover da Regata Oceânica Discovery Race (22 a 24 de Julho) e organizará o Campeonato Mundial de Snipe Junior (27 a 31 de Julho).

Foto LX Sailing

Presença garantida nas águas de Matosinhos, Porto e Gaia é o Cash a Lot - Madeira tão tua, veleiro que defenderá o título de bicampeão nacional na classe A. Vítor Nóbrega, armador da embarcação madeirense, reconhece que “a responsabilidade é grande”, mas garante que a sua tripulação está “confiante” e disposta “a representar bem e orgulhosamente a Madeira”.

Com dois tripulantes novos – “O Mário e o Vasco Soares que são gémeos e navegam de 420” -, Vítor Nóbrega afirma que tendo “todo o respeito pelas outras tripulações” e “sabendo que não podem ganhar sempre”, o Cash a Lot - Madeira tão tua estará no continente “para lutar pela vitória no Campeonato”.