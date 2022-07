PS irá apresentar propostas para melhorar Agenda do Trabalho Digno na especialidade

A proposta do Governo que introduz mudanças ao Código do Trabalho será debatida na sexta-feira.

O PS está determinado em “contribuir com melhorias” para a Agenda do Trabalho Digno na fase de especialidade. O compromisso foi assumido pelo líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, no final de uma reunião do grupo parlamentar socialista, que contou com a presença do primeiro-ministro, António Costa, da ministra do Trabalho Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e com a ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.

A proposta, que será debatida na sexta-feira é para o PS “uma reforma central para a valorização do trabalho e, acima de tudo, para a valorização do trabalho jovem” para poder “reter e atrair talento” e “fazer regressar os que partiram, atrair estrangeiros que queiram trabalhar no nosso país” bem como “aumentar a competitividade” do mercado de trabalho.

Brilhante Dias sublinhou que o partido irá não só “contribuir com melhorias” como reafirmou a disponibilidade do PS para incluir propostas de outros partidos. “Na especialidade, ouvimos, acolhemos melhorias dentro daquilo que, naturalmente, é a vontade dos portugueses”, disse, sem deixar de lembrar a maioria absoluta do PS.

Antes, já a ministra do Trabalho tinha apresentado as propostas do Governo como sendo “uma agenda poderosa e que responde às necessidades do país”. Questionada sobre a falta de apoio dos sindicatos e dos patrões em sede de concertação social, Ana Mendes Godinho defendeu-se das críticas para dizer que “é uma agenda equilibrada” e que “procura conciliar os vários interesses”.