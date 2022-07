Rússia aprova legislação que mobiliza indústria para a guerra

A Rússia está mais perto de reunir as condições para mobilizar grande parte da economia nacional para a invasão da Ucrânia. O Parlamento aprovou esta terça-feira um pacote legislativo que abre caminho para que o Kremlin intensifique a participação do tecido empresarial no esforço de guerra.

Apesar de a narrativa utilizada pelo Kremlin continuar a definir a guerra lançada contra a Ucrânia como uma “operação militar especial”, os passos que têm sido dados pelo Governo russo aproximam-se cada vez mais da conduta própria de um Estado em situação de conflito declarado. O regime de Vladimir Putin tem enquadrado para a audiência interna a invasão da Ucrânia como uma operação de pequena escala com objectivos “humanitários”, citando frequentemente a ameaça “neonazi” do Governo ucraniano contra a população russófona do Donbass.

Os deputados da câmara baixa do Parlamento russo, a Duma, aprovaram de forma unânime duas leis que viabilizam a estruturação de uma “economia de guerra” na Rússia, explica a Reuters. Um dos decretos permite que o Governo imponha “medidas económicas especiais” durante operações militares que podem forçar as empresas a fornecer bens e serviços às Forças Armadas.

A segunda lei faz alterações à legislação laboral para permitir que o Governo possa ajustar o horário de trabalho, os turnos e até as folgas e férias nas empresas fornecedoras do sector militar.

“A carga de trabalho sobre a indústria de defesa aumentou significativamente”, afirmou o vice-primeiro-ministro Iuri Borisov, durante a sessão parlamentar. “Para assegurar o fornecimento de armas e munições, é necessário optimizar o trabalho do complexo industrial militar e das empresas que integram as cadeias de cooperação”, justificou.

Os diplomas legislativos ainda têm de voltar a ser votados pelo Parlamento até que Putin possa ratificar a sua entrada em vigor, mas espera-se que o processo seja concluído rapidamente.

A aprovação destas leis coincide com um momento crítico no terreno. As forças russas acabaram de declarar vitória na região de Lugansk, depois de terem conseguido ocupar a última cidade da província. O próximo passo será um avanço na região de Donetsk, que continua parcialmente controlada pelas autoridades ucranianas. Porém, o esforço para alcançar progressos em Lugansk nas últimas semanas podem forçar a uma suspensão da ofensiva para que seja possível reconstruir unidades mais fragilizadas.