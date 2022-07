Os livros são um espelho de um Brasil que se questiona, 200 anos depois

Para Wellington Furtado Ramos, o dia começou muito cedo. Saiu de camioneta de Corumbá, cidade sem livrarias que fica na fronteira com a Bolívia, a 800 quilómetros de São Paulo, e viajou até Campo Grande, onde apanhou um avião para Campinas, para depois finalmente poder rumar à Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Veio especialmente por Portugal ser o país homenageado na edição deste ano. “Eu atravessei do Centro-Oeste do Brasil até ao Sudoeste do Brasil para estar aqui”, conta ao PÚBLICO no auditório do pavilhão de Portugal, onde assistiu à conversa entre a artista Gabriela Albergaria e o curador João Fernandes, director artístico do Instituto Moreira Salles.