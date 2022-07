Bombeiro atropelado e ferido com gravidade durante combate a incêndio em Tábua

Um bombeiro foi atropelado no domingo à noite e ficou ferido com gravidade enquanto combatia um incêndio em Midões, Tábua, no distrito de Coimbra, disse à Lusa fonte da Protecção Civil.

De acordo com a autoridade, o bombeiro foi atropelado por um veículo de combate a incêndios “no teatro de operações” e está a ser transportado para o hospital da Universidade de Coimbra.

O acidente ocorreu perto das 21h15, no combate a um incêndio na zona de Casal da Senhora, freguesia de Midões, concelho de Tábua. O bombeiro pertence à corporação de Vila Nova de Oliveirinha.