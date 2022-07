Montenegro sem pressa para se reunir com o Governo sobre o novo aeroporto

O presidente do PSD diz que tem de “coordenar posições” com o partido antes de reunir com o Governo sobre o futuro aeroporto de Lisboa.

O líder do PSD disse esta segunda-feira que não foi contactado pelo Governo para abordar o futuro aeroporto de Lisboa e que tal não tem de ocorrer com pressa, garantindo que o partido quer falar a uma só voz.

“Dentro do PSD não é como dentro do Governo. Nós queremos falar todos a uma só voz. Queremos articular posições, queremos coordenar posições e, portanto, eu tenho de falar com os meus companheiros de partido, com aqueles que me acompanham nos órgãos nacionais e depois, atempadamente, falaremos também com o Governo”, afirmou aos jornalistas Luís Montenegro, em Pedrógão Grande, distrito de Leiria, a sua primeira deslocação enquanto presidente do partido em exercício de funções.

Adiantando que não foi contactado para qualquer reunião visando debater o futuro aeroporto do país, o dirigente do PSD explicou que “não ocorreu, nem tem de ocorrer com essa pressa”.

“Estamos com Governo há sete anos incapaz de resolver esse problema. Não vamos criar a expectativa que ele se vai resolver em sete dias”, declarou.

Afirmando que o partido está muito sereno “relativamente àquilo que o país precisa do ponto de vista estratégico”, Luís Montenegro esclareceu que o PSD está a instalar os órgãos nacionais que foram eleitos no domingo, no 40.º Congresso do PSD.

“E como tive ocasião de dizer no Congresso Nacional do PSD, transmitiremos ao Governo em primeira mão a nossa posição, e também a metodologia e os requisitos que poderemos vir a reputar como fundamentais, essenciais mesmo, para que possa haver um processo de diálogo”, explicou.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro António Costa determinou a revogação do despacho que aponta os concelhos do Montijo e Alcochete, como localizações para a nova solução aeroportuária da região de Lisboa, desautorizando o ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, que no dia anterior apresentou esta proposta.

A solução apontada passa por avançar com o projecto de um novo aeroporto no Montijo complementar ao Aeroporto Humberto Delgado, para estar operacional no final de 2026, sendo os dois para encerrar quando o aeroporto no Campo de Tiro Alcochete estiver concluído, previsivelmente em 2035.

Quanto à regionalização, questionado com o facto de o anúncio de não apoiar um referendo à regionalização em 2024 ter apanhado de surpresa alguns autarcas e se vai manter a mesma posição, Montenegro respondeu: “Não está à espera de que eu vá dizer na segunda-feira uma coisa diferente do que disse no domingo”.

“Defendemos que é completamente inoportuno fazer o referendo nesta legislatura. Se o Governo entender fazê-lo, fará. Mas numa altura em que o Governo tem um processo de descentralização em curso que não agrada a ninguém, o Governo não consegue descentralizar competências para os municípios e para as associações [comunidades] intermunicipais que seriam as mais simples de descentralizar, acha que tem credibilidade para dizer ao país que consegue fazer um processo de descentralização através da criação de regiões administrativas se nem naquilo que é quase básico consegue fazer?”, perguntou.