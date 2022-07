Luís Montenegro elege programa de emergência social e reforma da saúde como prioridades

Num congresso morno – em que os sociais-democratas já piscam o olho a Carlos Moedas – Luís Montenegro elegeu as sete causas em que vai trabalhar nos próximos tempos. À cabeça, o programa de emergência social para acudir às preocupações dos portugueses sobre o custo de vida, mas também a defesa da reorganização e reforma do Serviço Nacional de Saúde para acabar com o “caos” no sector, o alívio fiscal, um plano de acolhimento de imigrantes e a descentralização.