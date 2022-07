Navio Ocean Viking com 291 migrantes a bordo pede para atracar num porto

Já com cerca de 300 migrantes a bordo, o navio humanitário Ocean Viking pediu para atracar no porto mais próximo possível, depois de ter resgatado mais cerca de 60 pessoas perto da Ilha de Malta.

O navio humanitário Ocean Viking da SOS Méditerranée, com 291 migrantes a bordo, pediu para atracar num porto, com urgência, depois de ter resgatado 63 pessoas numa área de busca e salvamento perto da ilha de Malta.

A Organização Não Governamental (ONG) informou nas suas redes sociais que este é o sétimo resgate nos últimos 10 dias e que os migrantes “precisam urgentemente de um porto seguro” depois de tantos dias no mar.

Por outro lado, o navio Geo Barents, dos Médicos Sem Fronteiras (MSF), atracou no domingo no porto de Taranto, na região da Apúlia, Itália, com 65 sobreviventes do naufrágio ocorrido em 28 de Junho a bordo. Na sequência do naufrágio, uma mulher morreu após ser resgatada pelos MSF e 71 foram salvos, encontrando-se a bordo do Geo Parents.

Os médicos a bordo conseguiram estabilizar três pessoas, incluindo crianças, após serem resgatadas do mar, e pediram o desembarque dos que estavam gravemente doentes, informou a ONG nas suas redes sociais.

Além do resgate do Geo Barents, quase 500 migrantes aguardam nos barcos das ONGs Sea Watch, Sos Méditerranée e Louise Michel para poderem desembarcar o mais rápido possível.

O Ocean Viking, o navio do Sos Méditerrané, transporta 156 migrantes, incluindo 45 mulheres, 68 menores não acompanhados, seis crianças e um bebé de nove meses.

O Sea Watch, que tem 304 migrantes a bordo, espera por um porto desde o primeiro resgate há oito dias, durante os quais nove pessoas tiveram de ser retiradas por razões médicas.

Já no navio humanitário Louise Michel, financiado pelo artista britânico de arte urbana Banksy, outros 59 migrantes foram resgatados nos últimos dias.

Itália regista nas últimas semanas um aumento nas chegadas de migrantes à sua costa e até agora, segundo dados actualizados pelo Ministério do Interior, até 24 de Junho, quase 26.000 desembarcaram comparativamente aos 16.000 no mesmo período do ano passado.