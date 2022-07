Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

Agora que assumiu o controlo total de Lugansk, o foco da Rússia deverá mudar para a conquista da região de Donetsk. Líderes e organizações internacionais reúnem-se esta segunda e terça-feira, na Suíça, para elaborar um “Plano Marshall” com vista a reconstruir a Ucrânia. Um artigo em actualização ao longo do dia.

▶ Agora que assumiu o controlo total de Lugansk, o foco da Rússia deverá mudar para a conquista da região de Donetsk, sendo as cidades de Sloviansk e de Bakhmut os seus dois alvos principais, avisa o governador de Lugansk, Serguei Gaidai.

▶ Líderes de dezenas de países e organizações internacionais reúnem-se esta segunda e terça-feira, na Suíça, para elaborar um “Plano Marshall” com vista a reconstruir a Ucrânia.

▶ Pelo menos nove civis morreram e outros 25 ficaram feridos em bombardeamentos russos nas últimas horas em vários pontos da região de Donetsk, disseram autoridades locais esta segunda-feira.

▶ Mais de dez mil habitantes de Mariupol estão detidos em “prisões” controladas pela autoproclamada República Popular de Donetsk, no Leste, revelou no domingo a câmara municipal da cidade portuária.

▶ A Turquia está a investigar se o cargueiro russo que deteve no domingo, perto da sua costa no Mar Negro, transportava cereais roubados, tal como a Ucrânia alega, afirmou um alto funcionário turco.

▶ A Ucrânia voltou a fazer um convite ao Papa Francisco para visitar o país após este ter manifestado vontade de visitar ambas as capitais envolvidas no conflito, segundo um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano.