Swiss aposta no Porto com até seis voos diários para Zurique e Genebra

A companhia aérea do grupo Lufthansa aumentou os horários dos voos do Aeroporto Francisco Sá Carneiro num Verão que se espera desafiante para todo o sector da aviação (e para quem espera meter-se num avião).

O Porto é o namoro de Verão da Swiss Airlines no Oeste europeu — mesmo que se esperem semanas turbulentas para quem está a fazer as malas.

A companhia aérea do grupo Lufthansa terá, durante os próximos meses, até mais 14 voos semanais entre o Aeroporto Francisco Sá Carneiro e dois aeroportos suíços, os de Zurique e Genebra. Chegarão a ser seis voos por dia, quatro para Zurique e dois para Genebra.

Nas novas ofertas destaca-se desde 1 de Julho um voo madrugador (noctívago, na verdade) que parte do Porto às 3h05 e aterra em Zurique às 6h30 (diferença horária de uma hora), quatro vezes por semana. Segundo o monitorizador de voos Flightawre, este voo foi cancelado esta segunda-feira, 4 de Julho.

O aumento de 70% em relação à oferta de ligações em 2019 “não tem paralelo” com outras cidades da Europa Ocidental, disse Thomas Ahlers, diretor-geral de vendas do grupo Lufthansa em Portugal, numa conferência no Jardim Botânico do Porto.

Partirão mais voos do Porto para a Suíça do que de todos os outros aeroportos portugueses juntos. “No total, a Swiss está a operar um número recorde de nove voos diários das cinco cidades portuguesas de Lisboa, Porto, Faro, Funchal e Ponta Delgada para Suíça no horário de Verão”, enumerou. O aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, é o único aeroporto português que não vai receber mais voos da transportadora, mantendo-se os 15 voos semanais de 2019. Sem acrescentar detalhes, Thomas Ahlers disse apenas que “o aeroporto tem limites” e a companhia aérea tem “de garantir a estabilidade das operações” nos destinos onde decide apostar.

O aumento do número de voos é anunciado para um Verão desafiante, que começou com uma vaga de cancelamentos e aumentos de tempo de espera nos aeroportos. Com a escassez de pessoal a nível global, incluindo devido a greves e dificuldades em obter as autorizações de segurança requeridas para efectuar novas contratações, o sector da aviação não está a conseguir gerir o aumento da procura de voos pós-pandemia.

Catarina Santos Cunha, vereadora da Câmara do Porto para o Turismo e Internacionalização, felicitou o investimento da transportadora aérea, não deixando de o comparar uma vez mais ao desinteresse da TAP na cidade. “Vamos apresentar ao Governo soluções que encontramos, já que não se consegue ter as ligações asseguradas pela companhia aérea portuguesa”, disse, na mesma conferência de imprensa.

Não é ainda certo que o aumento da oferta se mantenha depois de Julho e Agosto, disse Thomas Ahlers, da Lufthansa. Além da Swiss, também a easyJet e a TAP voam do Porto para Zurique e Genebra.

A partir do Porto, o voo de ida e volta da Swiss mais barato para Zurique custa 99 euros, enquanto os preços para Genebra começam nos 78 euros. Estes voos para os aeroportos no centro da Europa permitem ligações com cidades como Atenas, Praga e Florença mas também destinos intercontinentais como Chicago, Singapura, Cairo ou Telavive.

No fim-de-semana passado, de 2 e 3 de Julho, foram cancelados no sábado 65 voos no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e mais de 40 no domingo, segundo os dados disponibilizados pela ANA – Aeroportos de Portugal. A autoridade dos aeroportos prevê 29 cancelamentos em Lisboa durante segunda-feira, dia em que o plano de contingência de Verão para os aeroportos entra “na máxima afectação” de reforço meios, anunciou o Ministério da Administração Interna (MAI).