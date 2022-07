Crise do euro II: mais ou menos grave que a de 2010-2012?

No presente, parece que o alvo principal do ataque dos mercados na Área do Euro é o próprio euro bem como o BCE e os bancos centrais nacionais.

Durante a crise do euro de 2010-2012 os mercados atacaram sobretudo a banca e a dívida soberana dos estados-membros ditos periféricos. No presente, parece que o alvo principal do ataque dos mercados na Área do Euro é o próprio euro bem como o BCE e os bancos centrais nacionais (BCNs).