Execução do PRR ameaça agravar desigualdades no acesso a habitação

A componente de apoio no acesso à habitação prevista no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), fortemente alicerçada no pilar da política da União Europeia da coesão social e territorial, permitiu, até agora, de acordo com o Ministério das Infra-estruturas e Habitação, a solução para 2000 fogos em 38 municípios, num investimento de 145 milhões de euros. Tendo em conta que o PRR prevê o apoio com financiamento a 100% às primeiras 26 mil famílias — total de situações de precariedade habitacional extrema sinalizadas em 2018 — e um investimento de 1200 milhões de euros, tais números traduzem taxas de execução muito baixas, tanto no número de situações de famílias a resolver, como no valor do investimento a apoiar.