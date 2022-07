Argumento de Ingmar Bergman vai dar uma nova série dramática para a televisão pública sueca

Já tinha dado um filme, realizado por uma das actrizes (e mulheres) mais marcantes da vida de Ingmar Bergman (1918-2007) – Infiel (Faithless, 2000), de Liv Ulmann; agora, o mesmo argumento original escrito pelo grande cineasta sueco vai dar uma série no canal da televisão pública desse país, a STV, numa co-produção com a companhia dinamarquesa Miso Film.

A notícia foi avançada esta segunda-feira, com a informação de que o novo projecto terá realização do também sueco Tomas Alfredson (Deixa-me Entrar, 2008) e de que o argumento está a ser desenvolvido pela norueguesa Sara Johnsen.

Infiel conta a história de um triângulo amoroso envolvendo o casal Markus e Marianne, um prestigiado maestro sempre em digressão profissional e a sua mulher actriz, que acaba por se apaixonar por David, um colega e amigo, com consequências dolorosas para todos os intervenientes.

“Um dia, no Inverno de 2001 [já depois da estreia do filme de Liv Ulmann na competição oficial do Festival de Cannes], contactei com Ingmar Bergman e perguntei-lhe se poderia reencenar a sua história. De início, ele disse que lhe parecia ‘uma ideia tola’”, disse Alfredson, citado pela revista americana The Hollywood Reporter. Mais tarde, sempre que questionado por Alfredson sobre o projecto, Bergman respondia que ele lhe parecia ao mesmo tempo “terrivelmente excitante” e “realmente uma merda”.

“Agora, chegou finalmente a hora de transformar numa série de televisão o drama chocante do triângulo amoroso de Ingmar Bergman”, acrescentou Tomas Alfredson, disposto a “arregaçar as mangas” para levar o seu projecto a bom porto.

Também citada pela Hollywood Reporter, a argumentista Sara Johnsen (co-autora, com Pál Sletaune, da série televisiva 22 de Julho, baseada no massacre perpetrado pelo extremista Anders Breivik na ilha norueguesa de Utoya) testemunhou quão “inspirador” está a ser desenvolver uma história sobre “personagens complexos, possuídos por forças superiores a si próprios”. “Colaborar com Tomas Alfredson faz com que o meu trabalho de escrever [a série] seja uma festa, e até parece que estamos a realizar o maior drama televisivo de todos os tempos”, acrescentou a escritora norueguesa.

A nova adaptação de Infiel está a ser produzida pela empresa Miso Film (a mesmo da série Netflix The Rain, de 2000), que pertence ao grupo RTL-Fremantle, da Bertelsmann.