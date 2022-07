Tiroteio em centro comercial de Copenhaga faz vários mortos

Várias pessoas morreram, este domingo, num ataque com arma de fogo num centro comercial de Copenhaga que causou também um número indeterminado de feridos, de acordo com a polícia dinamarquesa. O chefe da polícia local, Soren Thomassen, confirmou as mortes e anunciou que um homem de nacionalidade dinamarquesa foi detido, ainda que não se conheçam as motivações do ataque. Não está por enquanto excluída a hipótese de ser um “acto terrorista”.

Não há indicação da existência de outros atacantes no local. Não se conhece ainda o número exacto de mortos nem de feridos. A polícia desencadeou entretanto uma operação de busca em larga escala na ilha de Zealand, onde se situa a capital dinamarquesa. “Temos que estar absolutamente seguros que a situação está sob controlo. É uma grande operação”, acrescentou Thomassen, citado pelo jornal Jyllands-Posten.

