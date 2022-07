Vários feridos em ataque a centro comercial em Copenhaga

Várias pessoas ficaram feridas, este domingo, após um ataque com arma de fogo num centro comercial de Copenhaga, de acordo com as autoridades locais. Não se sabe ainda quantas pessoas poderão ter sido feridas, nem a gravidade dos ferimentos.

Várias pessoas ficaram feridas, este domingo, após um ataque com arma de fogo num centro comercial de Copenhaga, de acordo com a polícia dinamarquesa. De acordo com a Reuters, já foi detida uma pessoa.

Num tweet, a polícia de Copenhaga informou que vários agentes foram enviados para o centro comercial depois de ter tido conhecimento de relatos de tiros. “Ouviram-se vários tiros e várias pessoas foram atingidas” no centro comercial Field’s. “Estamos aqui em massa.”

Os meios de comunicação no local mostram imagens de agentes fortemente armados e pessoas a correr para saírem do interior do centro comercial o mais depressa possível.

As pessoas que estavam no interior do espaço foram aconselhadas a permanecer calmas e a esperar a assistência da polícia. Não se sabe ainda quantas pessoas poderão ter sido feridas, nem a gravidade dos ferimentos.

Todas as estradas perto do centro comercial e a linha de metro que ligava o espaço ao centro de Copenhaga foram encerradas. Ambulâncias e bombeiros já chegaram ao local, relata a BBC.

O cantor britânico Harry Styles ia actuar esta noite num local perto do centro comercial. A Reuters tentou contactar a promotora do concerto, Live Nation, sem sucesso.