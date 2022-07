Novo regime de impedimentos dos juízes afecta mais de 1000 processos e adia 281 julgamentos e instruções

Em vigor há pouco mais de três meses, o novo regime de impedimentos previsto no Código de Processo Penal (CPP), que alarga de forma significativa as situações em que um juiz que interveio durante um inquérito fica impossibilitado de tomar decisões mais tarde no mesmo processo, já afectou mais de mil processos, provocando 281 adiamentos de instruções e julgamentos. Os números foram transmitidos pelo Conselho Superior da Magistratura, na sequência de um pedido de informações do PÚBLICO.