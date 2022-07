Dalva Colheita 2001: um belo Porto para um belo momento do Douro

Em Dezembro de 2001, a UNESCO integrou uma parte do vale do Douro na lista do Património Mundial, classificando-a como paisagem cultural, evolutiva e viva. Essa distinção que homenageia a arte e o esforço de várias gerações de agricultores que fizeram o vinho do Porto e de comerciantes que o levaram aos cinco cantos do mundo passou praticamente ao lado das preocupações do sector. O que podia ser, e é, um importante trunfo para afirmar o Douro como um lugar carregado de humanidade e criador de uma cultura, foi desperdiçado.