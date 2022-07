Sexta, na TV: trogloditas, basquetebol e o terror a bater à porta

CINEMA

Ele Vem à Noite

TVCine Action, 21h45

Paul (Joel Edgerton) está barricado com a mulher, Sarah (Carmen Ejogo), e o filho adolescente numa casa perdida na floresta, para fugir a uma inexplicável ameaça sobrenatural – quando algum ente querido é contagiado, quem quer sobreviver tem de o matar. A ansiosa tranquilidade em que vivem é abalada por um desconhecido que pede abrigo para a sua família. Trey Edward Shults continua uma linha de terror doméstico inusitado, depois do aclamado Krisha, de 2015.

Mas Porque É Que Não Morres?!

RTP2, 22h57

O jovem Matvei bate à porta de casa dos pais da namorada Olya, com um martelo escondido atrás das costas e intenção assassina. O cruel pai desta, o detective Andrei, abre-lhe a porta, encetando um jogo sangrento de gato e rato com final imprevisível. A primeira longa-metragem do russo Kirill Sokolov é um thriller de horror, pleno de acção e sátira negra à Rússia contemporânea, filiado em Tarantino e Edgar Wright.

Histórias que Fazem o Coração Crescer

RTP1, 0h43

Clara foge com os dois filhos do marido, um polícia violento, rumo a Nova Iorque. Sem dinheiro, casa ou trabalho, roubam para comer e vivem no seu carro. Mas quando este é rebocado, Clara é obrigada a pedir ajuda e encontra Alice, uma enfermeira que dinamiza um grupo de ajuda na igreja local e trará mudança positiva para a sua vida. Um drama transformador escrito e realizado por Lone Scherfig (Italiano para Principiantes), com a participação de Andrea Riseborough, Zoe Kazan e Bill Nighy.

SÉRIES

A Lista Terminal

Prime Video, streaming

Estreia-se na Prime Video a adaptação do best-seller homónimo de Jack Carr, com Chris Pratt (Parks and Recreation, Mundo Jurássico) a encarnar o comandante James Reece, um fuzileiro que volta para casa como único sobrevivente de uma emboscada cada vez mais misteriosa, cuja investigação revelará forças negras que o ameaçam a ele e a todos os que lhe são próximos. Taylor Kisch e Constance Wu abrilhantam o elenco da série escrita por David DiGilio (Crossbones).

DOCUMENTÁRIOS

Truman & Tennessee: An Intimate Conversation

TVCine Edition, 22h

O trabalho, as lutas pessoais e o impacto cultural dos escritores Truman Capote e Tennessee Williams, abordado com recurso a material de arquivo inédito, entrevistas e cenas das adaptações cinematográficas mais memoráveis da dupla, é o objecto deste documentário que o TVCine Edition apresenta como parte do seu Especial Figuras Marcantes. Com vozes dos atores Jim Parsons e Zachary Quinto, o filme mostra a amizade turbulenta dos dois homens e a maneira como a sua identidade partilhada, sulista e gay, influenciou a sua escrita e relacionamento.

Ed Gein – The Real Psycho

ID, 23h

Buffalo Bill, Leatherface e Norman Bates – todas elas personagens de pesadelo inspiradas em Ed Gein, o assassino do Wisconsin que matou e mutilou as suas vítimas. Os investigadores do paranormal Cindy Kaza e Steve Shippy entram na propriedade da família Gein para perseguir o fantasma deste homem doente e aterrador, apanhado no final dos anos 1950, que alimentou o imaginário macabro de gerações.

INFANTIL

Os Croods: Uma Nova Era (V. Port.)

TVCine Top, 18h20

Comédia de animação assinada pelo estreante Joel Crawford, que continua a saga iniciada em 2013, por Kirk DeMicco e Chris Sanders, em torno de uma divertida família pré-histórica. Os Croods buscam um novo lar, mas o paraíso que descobrem está ocupado por outra família que se considera mais evoluída. O TVCine Top passa a versão portuguesa do filme, com vozes de Pedro Bargado, Mafalda de Luís de Castro e Tomás Alves, entre outros.

DESPORTO

Basquetebol: Qualificação para o Campeonato do Mundo de Basquetebol 2023

RTP2, 16h51

A selecção nacional joga o apuramento para o Mundial de 2023, a decorrer nas Filipinas, no Japão e na Indonésia, debatendo-se com França, Hungria e Montenegro, no Grupo E. A equipa enfrenta hoje a Hungria e precisa de ganhar para chegar ao pódio do grupo.