Ministério da Saúde mantém comparticipação de testes à covid nas farmácias em Julho

“A portaria que estabelece o regime excepcional e temporário de comparticipação de testes rápidos de antigénio (TRAg) de uso profissional prescritos pelo SNS e realizados nas farmácias de oficina será prorrogada até ao final do mês de Julho”, disse o Ministério da Saúde em resposta ao PÚBLICO.

Assim, os cidadãos que receberem uma prescrição para a realização de um teste à covid-19 por parte do SNS, seja via SNS24 ou centro de saúde, poderão continuar a fazê-lo gratuitamente nas farmácias aderentes, à semelhança do que aconteceu este mês. Podem igualmente apresentar a receita num laboratório.

Este regime é diferente do que vigorou no último ano, e que terminou no final de Abril, em que os utentes tinham direito a quatro ou a dois testes gratuitos por mês, podendo dirigir-se às farmácias sem necessidade de apresentar receita. Esses testes também eram comparticipados pelo Estado e as farmácias e laboratórios aderentes recebiam do SNS 15 ou dez euros por testes, de acordo com a fase da pandemia em que esteve em vigor.