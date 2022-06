Ricardo Baptista Leite: “António Costa defendeu que devíamos pensar a adesão da Ucrânia à UE em função dos fundos europeus para Portugal”

Ricardo Baptista Leite, vice-presidente da bancada do PSD, defende que o partido deve estar disponível para dialogar com o Governo sobre reformas estruturais sem se demitir de escrutinar o executivo. Em excerto neste P24 ouvimos a entrevista ao PÚBLICO e Rádio Renascença, no programa Hora da Verdade, em que o deputado admite que o PSD possa propor um referendo sobre a eutanásia.

